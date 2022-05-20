Что ждет Путина в случае поражения в Украине: прогноз американского политолога

Военное поражение будет стоить Владимиру Путину не только власти, но и жизни / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин в случае поражения в войне против Украины может повторить судьбу царя Николая II.

Такое мнение высказал в интервью изданию Der Spiegel политолог из Гарварда Грэм Эллисон.

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"Есть один вопрос, над которым больше всего размышляет руководство Пентагона и Белого дома: может ли Путин проиграть эту войну, и если поражение будет однозначным, сможет ли он ее пережить? Я не знаю, каков их ответ. Мой ответ – нет", – отметил американский политолог.

По мнению эксперта, Путин прав, когда полагает, "что в случае явного поражения он потеряет власть и, возможно, свою жизнь – так же, как это сделал царь Николай II в 1918 году".

"Путин войдет в российскую историю как человек, потерявший Украину и, возможно, даже возродивший ее... Это не лучшая для него перспектива", – заявил Эллисон.

При этом политолог считает, что президент РФ, если ему придется выбирать между поражением и эскалацией насилия, выберет последнее.

Российский политолог рассказал о последней надежде Путина

После провала блицкрига в Украине президент РФ Владимир Путин надеется, что ему разрешат "сохранить лицо". Для этого глава Кремля мобилизовал свою агентуру за рубежом, которая должна помочь заключить такое необходимое для России перемирие с Киевом, рассказал российский политолог Андрей Пионтковский.

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