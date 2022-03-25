Чернобаевка, голодные смерти и отмена ВНО – главные новости Украины за 24 марта

"Пока невозможно установить точное количество жертв россиян в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул Кириленко.

"Не ели уже два дня. Слабость. Выйти из города пешком нет сил. Хорошо, что воды есть немного". Эти жуткие слова, которые все чаще слышат мариупольцы от оставшихся близких, когда на минуту-другую пробивается хоть какая-то связь.

"Все больше смертей от голода. Все больше людей остаются без каких-либо запасов пищи. Все попытки начать масштабную гуманитарную операцию по спасению жителей Мариуполя блокируются российской стороной. Потому что оккупантов интересуют не люди и их судьбы. А только пропагандистская картинка с принудительным вывозом населения на территорию России. В условиях, когда централизованная массовая эвакуация невозможна, мы видим сотни и тысячи вдохновенных примеров взаимопомощи", – сообщили в Мариупольском городском совете.

Также в горсовете Мариуполя поблагодарили волонтеров и неравнодушных людей, который ежедневно помогают вывезти местных жителей из зоны активных боевых действий.

"Но сейчас мы подошли к пределу. Когда нужно в десять раз больше жестких санкций, закрытое небо, самолеты, танки от союзников Украины, дипломатические сверхусилия. Мы умоляем о помощи!" – добавили в горсовете.

Несмотря на значительные потери и деморализованный личный состав, военно-политическое руководство Российской Федерации не отказывается от продолжения войны против Украины. Враг продолжает уничтожение инфраструктуры мирных городов и сел Украины, грубо нарушая правила ведения войны и пренебрегая выполнением требований Международного гуманитарного права. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По имеющейся информации, среди личного состава вооруженных сил Российской Федерации постоянно проводится пропагандистская работа, навязывающая мнение, что войну необходимо завершить к 9 мая 2022 года.

Подавляющее большинство медицинских учреждений РФ в населенных пунктах недалеко от территории Украины заняты ранеными военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации, которые участвовали в войне с Украиной и имели боевые столкновения с подразделениями Сил обороны.

В срочном порядке враг принимает меры для восстановления боеспособности воинских частей воздушно-десантных войск, понесших критические потери как в живой силе, так и в боевой технике.

"Несмотря на активные меры подразделений федеральной службы безопасности, росгвардии и информационно-психологических операций, осуществляющих свою деятельность на временно занятой территории Украины, российские оккупанты сталкиваются с огромными трудностями по контролю за населением на указанных территориях. Попытки установления бутафорских пророссийских властей из числа предателей и коллаборантов не имеют поддержки со стороны местного населения", – говорится в сообщении.

В непризнанной так называемой Приднестровско-Молдавской республике российскими кураторами местных властей распространяются слухи о втягивании Приднестровья в войну с Украиной.

Во временно оккупированной автономной республике Крым в расположении 126-й отдельной бригады береговой обороны состоялась прощальная церемония одновременно с около 100 погибшими лицами из состава части. Также подобные мероприятия недавно прошли и в матросском клубе Севастополя, где прощались с погибшими в войне против Украины морскими пехотинцами Черноморского флота.

В городе Докучаевск Донецкой области создан фильтрационный лагерь для гражданских лиц, пытающихся покинуть Мариуполь. С задержанными людьми карательные органы ФСБ РФ проводят так называемые фильтровальные мероприятия.

В районах населенных пунктов Кременная и Рубежное зафиксированы факты насильственной эвакуации оккупантами граждан Украины и вывоз их на территорию Воронежской области.

В некоторых населенных пунктах Черниговской области, временно занятых оккупационными войсками, отмечаются факты изъятия тракторов у местных аграриев. Сельхозтехнику используют для эвакуации подбитой техники оккупантов.

В Харьковской области действовавшая в направлении Харькова батальонно-тактическая группа из состава 59-го танкового полка Западного военного округа попала под огонь украинской артиллерии. Сводному подразделению нанесен значительный урон в живой силе и технике.

ВНО отметили! Рада утвердила, как в этом году будут зачислять в вузы

Власти Украины определились с вариантом, как выпускники военного 2022 года смогут стать студентами высших учебных заведений. Верховная Рада приняла поправки к Закону Украины "О полном общем среднем образовании" и "Про высшее образование", которые позволят ученикам выпускных классов не сдавать ВНО и быть зачисленным в вузы по результатам единого мультипредментного онлайн-теста. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

"Учитывая правовой режим военного положения, вызванный военной агрессией Российской Федерации, агрессивность российских военных и террористических группировок к национальной системе образования и науки, предлагаем отменить сложение государственной итоговой аттестации, внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного тестирования в качестве конкурсного критерия доступа к образовательным услугам исключительно в 2022 году", – сказано в пояснительной записке к принятому законопроекту.