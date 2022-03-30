Будьте осторожны! В ГСЧС показали украинцам самые распространенные мины

В службе показали наглядно, как выглядят мины / Фото: Коллаж: Сегодня
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала изображения и характеристики угроз наиболее распространенных мин.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
"В очередной раз призываем: не приближайтесь к минам и боеприпасам! Сообщайте о таких находках спасателях или полиции! Расскажите об этом детям", – призвали в ГСЧС.
Какие бывают мины
ОЗМ-12 – осколочная мина кругового поражения. Имеет датчики целые в виде растяжки. Может устанавливаться в управляемом. и неуправляемом виде.
ПФМ-1 и ПФС-1С (выглядит подобно бабочке) – фугасная противопехотная мина нажимного действия. Бывает зеленого и кориневого цвета. Могут встречаться в местах ударов по системам залпового огня.
МОН-50 – осколочная противопехотная мина направленного действия. Имеет датчики целые в виде растяжки.
ТМ-62 – фугасная противотанковая мина. Датчик цели в виде диска. Устанавливается в грунт или поверхность земли.
ПОМ-2 – осколочная противопехотная мина кругового поражения. Имеет четыре растяжки.
МОН-200 – осколочная противопехотная мина. Обладает датчиками в виде растяжки, отличается от МОН-50 большим размером.
ПМН-2 – фугасная противотанковая мина нажимного действия. Устанавливается на почве или поверхности земли. Бывает зелёная и коричневая.
В Одессе на пляже взорвалась мина
На пляже в Одессе взорвалась мина. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
"На одном из пляжей Одессы произошел взрыв мины. К счастью, никто не пострадал", — сказал начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
Он не уточнил, какая мина взорвалась и по какой причине.