Будет ли РФ атаковать Киев: в Минобороны ответили

Анна Маляр рассказала об угрозе новых наступлений / Фото: Коллаж: Сегодня

Ключевая задача российских войск — закрепиться на границах Луганской и Донецкой областей, но есть угроза наступления и на другие регионы Украины. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает РБК-Украина.

"ВСУ освободили Киевскую область от россиян и вынуждены были покидать нашу территорию. Но, вместе с тем, мы понимаем, что риск возобновления агрессивных действий в отношении других регионов, не только на востоке, возможен, мы рассматриваем такой сценарий", — сказала Маляр.

По ее словам, Россия также может усилить боевые действия в Херсонской и Харьковской областях.

"Сегодня ключевая задача российских войск – это восток и они пытаются закрепиться на географических границах Луганской и Донецкой областей. Они рассматривают Херсонскую и Харьковскую области как области применения своих вооруженных сил, но вместе с тем возможна угроза и в отношении других регионов. Война в активной фазе сейчас, мы не можем говорить, что снижается активность. В зависимости от того, как будут развиваться обстоятельства по другим регионам, будет понятно, будет ли враг продвигаться дальше", — сказала замминистра обороны.

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