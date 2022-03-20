"Будем хоронить в свиных шкурах": кадыровцам пообещали "теплый прием" на Днепропетровщине

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Оккупантов-кадыровцев, убитых на территории Днепропетровской области, будут хоронить зашитыми в свиные шкуры.

Об этом заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко написал в своем Telegram-канале "Разбитая гармошка Костромы".

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"Официально. Решение принято. Все кадыровцы, убитые на территории Днепропетровской области, будут зашиты и похоронены в свиных шкурах. Спасибо мясокомбинатам города. Посмотрим, как их примут там на "небе". Твари", – написал Лысенко.

TikTok-войска: кадыровцы снимали видео не в Украине

Чеченские бойцы Рамзана Кадырова сняли видео с угрозами украинцам, находясь на территории Беларуси.

Пользователи популярного сайта Reddit по объектам на видео вычислили, что кадыровцы находятся в Мозыре, расположенном в 40 км от украинской границы.

Здание за спиной одного из бойцов – это пивзавод "Мозырьпиво". Второй вещал из парка по соседству.