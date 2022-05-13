Буданов рассказал, когда свергнут Путина – переворот уже начался

Кирилл Буданов уверен, с Путиным уже почти покончено / Коллаж "Сегодня"

В России уже начался переворот, в результате которого серьезно больной хозяин Кремля Владимир Путин лишится своей власти.

Об этом заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью британскому изданию Sky News.

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Что известно

"Перелом будет во второй половине августа. К концу этого года будет завершена большая часть активных боевых действий. В результате мы восстановим украинскую власть на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым", – заявил иностранным журналистам глава украинской разведки.

Военная тактика России не изменилась, несмотря на сдвиг акцента на восток Украины, и поэтому Россия продолжает нести "огромные" потери.

"Мы знаем все о нашем враге. Мы знаем об их планах почти в тот момент, когда они строятся. Европа видит в России большую угрозу. Они боятся ее агрессии. Мы воюем с Россией восемь лет и можем сказать, что широко разрекламированная российская мощь – это миф. Она не настолько сильна. Это орда людей с оружием", – отметил генерал-майор.

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Бюллетень здоровья Путина