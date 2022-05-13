Буданов рассказал, когда свергнут Путина – переворот уже начался

Кирилл Буданов уверен, с Путиным уже почти покончено / Коллаж "Сегодня"
В России уже начался переворот, в результате которого серьезно больной хозяин Кремля Владимир Путин лишится своей власти.
Об этом заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью британскому изданию Sky News.
Что известно
"Перелом будет во второй половине августа. К концу этого года будет завершена большая часть активных боевых действий. В результате мы восстановим украинскую власть на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым", – заявил иностранным журналистам глава украинской разведки.
Военная тактика России не изменилась, несмотря на сдвиг акцента на восток Украины, и поэтому Россия продолжает нести "огромные" потери.
"Мы знаем все о нашем враге. Мы знаем об их планах почти в тот момент, когда они строятся. Европа видит в России большую угрозу. Они боятся ее агрессии. Мы воюем с Россией восемь лет и можем сказать, что широко разрекламированная российская мощь – это миф. Она не настолько сильна. Это орда людей с оружием", – отметил генерал-майор.
Бюллетень здоровья Путина
- Появилась информация, что перед парадом 9 мая Путину укололи препарат, чтобы не были заметны явные следы его болезни. Однако лекарство перестало действовать прямо во время речи российского лидера.
- По версии российского политического и общественного деятеля, юриста Марка Фейгина, Путин ослаблен сразу несколькими болезнями и именно поэтому он встречает высоких гостей за десятиметровым столом.
- Ранее британский таблоид The Sun писал, что лидер РФ ожидает сложную операцию, во время которой решил передать бразды правления страной и войной в Украине секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву.