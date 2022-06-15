Британская разведка дала тревожный прогноз по Северодонецку

Оккупанты расположились в Северодонецке. Фото: коллаж "Сегодня"

В Северодонецке Луганской области российские оккупанты контролируют большую часть города. Захватчики нанесли значительный ущерб. При этом Вооруженные силы Украины находятся на территории Северодонецка.

Об этом сообщили в разведке Великобритании.

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Какая ситуация в Северодонецке?

После более чем месяца ожесточенных боев российские войска сейчас контролируют большую часть Северодонецка.

Российская тактика ведения боевых действий в городах, основанная на интенсивном использовании артиллерии, нанесла значительный ущерб всему городу.

Подразделения ВСУ вместе с несколькими сотнями мирных жителей укрываются в подземных бункерах химического завода "Азот" в промышленной зоне города.

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Прогноз разведки

Российские силы, скорее всего, закрепятся в "Азоте" и вокруг него, в то время как украинские военные смогут выжить под землей.

Это, вероятно, временно помешает России перенаправить эти подразделения для миссий в других местах.

Просчеты России

Крайне маловероятно, что Россия ожидала такого сильного сопротивления или такого медленного конфликта на истощение при первоначальном планировании вторжения.

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Оккупанты массово гибнут на улицах Северодонецка

Российские оккупанты массово погибают в боях на улицах Северодонецка, но их командование продолжает подвозить все новых и новых "будущих кульков". Об этом сообщил в Telegram-канале руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, на Северодонецком направлении противник усилил группировку за счет перемещения в Кременную – Рубежное до двух батальонных тактических групп.

"При поддержке артиллерии враг ведет штурмовые действия в Северодонецке, пытается закрепиться в центральной части города. Идут тяжелые бои, украинские защитники дерутся за каждый сантиметр областного центра. Живых орков еще слишком много, но это вопрос времени", – рассказал Гайдай.

В то же время руководитель Луганской ОВА отметил, что оккупанты с помощью артиллерии непрерывно уничтожают украинские населенные пункты круглосуточно. Сейчас фокус внимания рашистов – это Северодонецкая промзона, которую мощно обстреливают из большого калибра.

"Системно прилетает по "Азоту", где в укрытиях находятся 500 гражданских, и соседнему "Стеклопластику", – сказал он.

Ранее мы рассказывали, что российские оккупанты уничтожили уже два из трех мостов, ведущих в Северодонецк. Оккупационными силами России разрушен автомобильный мост "Пролетарский", который соединял Северодонецк и Лисичанск. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.