Британия объявила о новой военной помощи Украине: что дадут

Джонсон пообещал помощь Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Великобритания направит Украине военную помощь на 100 млн фунтов стерлингов. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон на пресс-конференции.

По его словам, в эту войдут высокотехнологичные противотанковые системы и комплексы ПВО.

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"На прошлой неделе Великобритания созвала донорскую конференцию, на которой было собрано оружие и оборудование для Украины на сумму более 1,5 млрд фунтов, или 2,5 млн единиц военного оборудования. Сегодня я хочу объявить, что Великобритания направит помощи на 100 млн фунтов", — сказал он.

Что именно дадут

Премьер Великобритании перечислил виды вооружения, которые получит Украина в качестве помощи.

"Это высококлассное военное оборудование для Вооруженных сил Украины, включая больше зенитных ракет StarStreak, которые летят в три раза быстрее звука, еще 800 противотанковых ракет и высокоточных боеприпасов, способных задерживаться в небе до поражения цели", — сказал Джонсон.

Также Великобритания отправит шлемы, приборы ночного видения, бронежилеты и другое нелетальное военное вооружение в количестве 200 тысяч единиц, добавил Джонсон.

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