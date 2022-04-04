Бригада ВСУ показала уничтоженную технику врага в Харьковской области

Уничтоженная техника военных РФ / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские военные показали разбитую военную технику в одном из освобожденных 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр" населенных пунктов в Харьковской области.
"Обычно мы публикуем немного фотографий в одном сообщении, но сейчас хотим показать масштабы потерь оккупантов. Это боевая работа части подразделений одной бригады только в одном небольшом населенном пункте", – подчеркнули в 93-й ОМБр.
Всего опубликовано более двух десятков фото с разбитой военной техникой РФ.
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