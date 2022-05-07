Бойченко объяснил, кто стал коллаборантом в Мариуполе

Бойченко рассказал, кто помогает оккупантам в Мариуполе / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что российские военные штурмуют "Азовсталь" трое суток. Оккупанты били с земли, воздуха и моря. Кроме того, коллаборантами в Мариуполе стали представители фракции "ОПЗЖ", они начали сотрудничать с россиянами.

Об этом он сказал телеведущему Евгению Киселеву в эфире проекта FREEДОМ на YouTube-канале "Украина 24".

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"Враг использовал танки, авиацию, надводную корабельную артиллерию. Оккупанты проникли на территорию по двум направлениям", – сказал Бойченко.

Эвакуация очень необходима, но враг не выполняет обещаний по поводу режима тишины.

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"Штурм продолжался до старта переговоров по эвакуации. Сейчас мы не можем комментировать ситуацию до конца этой миссии" , – заметил мэр города.

Он сообщил, что коллаборантами в Мариуполе стали представители фракции "ОПЗЖ".

"Фракция "ОПЗЖ", к сожалению, обманула наших жителей, и они избрали ее представителей. Они теперь сотрудничают с врагом: их лидер самопровозгласил себя руководителем разрушенного города, его руками стекает кровь 20 тысяч убитых мариупольцев" , – сказал Бойченко.

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Оккупанты разрушили электроснабжение города за 5-7 дней.

"Надо понимать, где все это находится. Без кооперации с преступниками-коллаборантами это было бы невозможно", – сказал Бойченко.

По словам мэра Бойченко, городские власти подготовили состав с провизией и гуманитаркой для местных, однако его также расстреляли, ведь "кто-то постоянно наводил огонь".

"Мы готовили еду для людей в оставшихся без жилья бомбоубежищах, и их также постоянно обстреливали. Евгений Кармышев и господин Иващенко провозгласили себя руководителями разрушенного города. Представители фракции "ОПЗЖ" почти в полном составе руководили спецоперацией разрушений изнутри" , – сказал Бойченко.

Кроме того, после того, как город погрузился в информационную блокаду, коллаборанты распространяли там фейки российской пропаганды.

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