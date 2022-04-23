Большая пушка дала фору "Граду"! ВСУ распаковали гаубицы из США

Алексей Бурлаков объяснил подробно, что такое гаубицы. Коллаж "Сегодня"
Что такое гаубицы, в чем их преимущество над ракетными системами залпового огня? Все не так как, что в черно-белых фильмах.
Об этом рассказал Алексей Бурлаков в сюжете канала "Украина 24" в рамках проекта "Украина вместе".
Подробности
Алексей Бурлаков объяснил для зрителей доступным языком, что такое гаубицы.
Это артиллерийская установка, артиллерийская система. В зависимости от степени ее развития и современности, следить за тем, попало оно куда-то или не попало, имеет какая-то другая система, как беспилотник или что-то подобное. И именно этим гаубица отличается от обычной пушки. Так же отличается она еще и дальностью стрельбы и тем куда она стреляет. Ведь пушка собственно – по тем целям, которые видит, а гаубица стреляет очень далеко", – рассказал он.
Сейчас в Украине есть гаубицы Д-30. Они представляют собой несколько видов: буксировочного типа, самоходные артиллерийские установки на базу. В основном это танковая база. Она там закрепляется, модернизируется и выходит гаубица, ездящая сама по себе, простыми словами. Имеющиеся у нас гаубицы Д-30 имеют калибр 122 мм. То, что нам предоставляют американцы или мы покупаем у других стран, рассказывает журналист, преимущественно у калибра 155 мм.
"В чем разница – тупо размер дула, диаметр. То, как оно вылетает, сколько взрывчатки можно вложить в один снаряд – от того зависит и дальность, и площадь поражения, на которую попадает этот снаряд", – добавил Бурлаков.
Также Алексей Бурлаков отметил, что 155 мм – это натовский стандарт, и многие наши украинские заводы уже несколько лет умеют выпускать такие снаряды, поэтому мы способны пополнять запасы, если продолжим производство.
"Заряды для 155 мм гаубиц они дешевле, чем мы используем для Д-30. Потому что для Д-30 должна быть гильза для снаряда, а американские гаубицы в гильзах не нуждаются. Гильза – это дорого, без гильзы – это дешево", – отметил он.
Журналист разъяснил, почему гаубицы – это эффективнее, чем системы залпового огня. В первую очередь потому, что для систем нужно много снарядов, которые нужно возить с собой.
"Для гаубиц тоже нужна куча снарядов, но они стреляют по одному и, собственно, все это происходит проще. Есть разные методы зарядки этих гаубиц, и стреляют тоже не как в стрельнувших фильмах о Второй мировой войне, потом пятнадцать человек оттягивают, выбрасывают гильзу, все это длится не так много времени, как мы видели в черно-белых фильмах ".
Преимущество гаубиц заключается в том, что они быстрее разворачиваются для стрельбы.
"Они скорее приехали, отстрелялись, свернулись и уехали. Это скорее гораздо происходит, чем ракеты залпового огня. Перезарядка происходит быстрее, потому что двенадцать ракет в "Граде" или одна пушка в гаубицу, это тоже имеет существенную разницу".
Играет в пользу гаубиц и территория, из которой можно вести огонь. Она тоже вызывает меньше вопросов для гаубицы, чем для ракетных систем залпового огня.
Россия отправила мародеров воевать в Украину
Во время боевых действий в Украине российские кафиры массово мародерствуют. Захватчики взламывают банковские сейфы, опустошают продуктовые магазины , отбирают у мирных жителей еду, одежду, электротехнику, грабят даже церкви
27 февраля в Верхнем Рогачике Херсонской области кафиры вынесли сейф с деньгами из отделения ПриватБанка.
1 марта российские военные ограбили супермаркет в Бобровице Черниговской области. Солдаты открыли кассу, забрали продовольствие.
В этот же день в Корюковке Черниговской области кафиры ночью обокрали церковь . В поисках пищи военные РФ не побрезговались рыться даже в пакетах с объедками.
В Херсоне кафиры сожгли ТРЦ "Фабрика", ограбили продуктовый и магазин сантехники – зашли и забрали унитазы.
Покидая Черниговскую область, россияне везли с собой стиральные машины, ковры и даже шкаф-купе. Кроме того, похищали детские игрушки и женское белье.