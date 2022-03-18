Более 17 тысяч: Аваков поделился данными военных потерь РФ

Аваков раскрыл, сколько россиян погибло в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня
Россия уже потеряла в войне с Украиной более 17 тысяч солдат. Об этом заявил бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, ссылаясь на свои источники.
"Инсайд – выдержка из внутренней сводки в рф на утро 18 марта. Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ – 12 814 человек, ЧВК (частные военные компании — Ред.) — 4451 погибший. Суммарные потери – 17 265 человек", — написал он.
Война России в Украине 18 марта
- В ряде городов Украины сегодня утром были слышны взрывы.
- Президент Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. По его словам, РФ пытается привлечь к войне наемников из других стран. ВСУ взяли в плен новых российских оккупантов. Многие из них отказываются возвращаться в РФ, а некоторых там вообще считают уже мертвыми.
- Российские оккупанты несут потери в войне против Украины. Их уничтожают как в воздухе, так и на земле. Истребители провели несколько воздушных боев, поразили две воздушные цели, предварительно – истребитель и штурмовик врага.
- Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта, который в 2014 году руководил обстрелом колонны украинских воинов под Иловайском. Речь идет о Сергее Сухареве.
- Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил о предварительном согласовании гуманитарных коридоров на территории Сумской области, а также анонсировал доставку гуманитарной помощи в область при поддержке ООН.