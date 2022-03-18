Более 17 тысяч: Аваков поделился данными военных потерь РФ

Аваков раскрыл, сколько россиян погибло в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия уже потеряла в войне с Украиной более 17 тысяч солдат. Об этом заявил бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, ссылаясь на свои источники.

"Инсайд – выдержка из внутренней сводки в рф на утро 18 марта. Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ – 12 814 человек, ЧВК (частные военные компании — Ред.) — 4451 погибший. Суммарные потери – 17 265 человек", — написал он.

Война России в Украине 18 марта