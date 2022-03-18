Более 14 тысяч солдат и 450 танков – ВСУ подсчитали потери оккупантов

РФ теряет солдат и технику в боях против ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала войны РФ против Украины оккупанты потеряли огромное количество техники и около 14 200 человек личного состава. За прошлые сутки, 17 марта, ВСУ уничтожили 51 единицу военной техники РФ.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Потери оккупантов за сутки

После сравнения со вчерашней сводкой Генштаба, только за сутки ВСУ нанесла такое количество потерь:

Личный состав – около 200 человек;

Танки – 6;

Боевые бронированные машины – 13;

Артиллерийские системы – 4;

Самолеты – 7;

Вертолеты – 4;

Автомобильная техника – 15;

БПЛА – 1;

Специальная техника – 1.

Потери за все время

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 18 марта ориентировочно составили:

Личный состав – около 14 200 человек;

Танки – 450;

Боевые бронированные машины – 1448;

Артиллерийские системы – 205;

РСЗО – 72;

Системы ПВО – 43;

Самолеты – 93;

Вертолеты – 112;

Автомобильная техника – 879;

Легкие скоростные катера – 3;

Цистерны из ППМ – 60;

БПЛА – 12;

Специальная техника – 11.

Оккупанты массово отказываются воевать против ВСУ

В Генштабе ВСУ рассказали, что российские военные несут потери как во время боев с ВСУ, так и по собственной вине – некоторые солдаты даже ранят себя, чтобы попасть в больницу и не воевать.

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Низкое морально-психологическое состояние личного состава приводит к частому дезертирству и отказов российских солдат и наемников воевать против Украины. Также есть проблемы с обеспечением подразделений.

Из-за этого в РФ проводят скрытую мобилизацию, привлекают так называемых добровольцев, срочников и курсантов, а также наемников из Сирии.