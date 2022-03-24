Блокадный Мариуполь: город превратился в руины (фото, видео)

Российские оккупанты практически уничтожили некогда красивый и цветущий Мариуполь. Фото: коллаж "Сегодня"

После более 20 дней блокады крупнейший портовый город на побережье Азовского моря Мариуполь превратился в руины. Разгромленные магазины и административные здания, уничтоженные жилые дома и школы – результат ежедневных бомбардировок и обстрелов города, в котором до сих пор находятся около 100 тысяч гражданских.

Мариупольцы пытаются выжить без воды, продуктов и лекарств. Горожане готовят еду на кострах во дворах разрушенных зданий и ждут эвакуации.

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В Сети опубликовали фотографии того, во что российские оккупанты превратили некогда красивый и цветущий Мариуполь. На снимках можно увидеть сгоревшую военную технику, разрушенные дома города и боль в глазах его жителей.

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Мариупольский городской совет также опубликовал видео, на котором видны выжженные здания и разбитые улицы.

"Видео длится всего одну минуту, но сколько вызывает боли, жалости и ярости", – говорится в подписи к ролику.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Мариуполе жителей Левобережного района начали массово и принудительно вывозить на территорию России. Несколько тысяч человек уже оказались на территории РФ.

Также мы информировали, что командование россиянами по захвату украинского Мариуполя осуществляет генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он лично приказал бомбить роддом, где были медики и беременные женщины.

Кроме того, стало известно, что генерал Михаил Мизинцев в грубой форме обращается к своим подчиненным и, не стесняясь в выражениях, угрожает им физической расправой и даже убийством.