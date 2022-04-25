Блинкен и Остин приезжали в Киев к Зеленскому по трем причинам – Reuters

Блинке и Остин пообщались с Зеленским / Коллаж "Сегодня"

Во время визита в Киев Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Минобороны США Ллойд Остин пообещали Украине новую финансовую помощь, а также новое венное финансирование.

Об этом пишет Reuters.

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Вчера, 24 апреля, Госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин прибыли в Украину, встретились с президентом Владимиром Зеленским, а также другими украинскими чиновниками.

Визит был для того, чтобы продемонстрировать западную поддержку Украины. Представители США также пообещали новую помощь Украине в размере 713 миллионов долларов.

По словам Блинкена и Остина, США планирует выделить еще и новое иностранное военное финансирование Украине на сумму более 322 миллионов долларов.

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Представители США подчеркнули и сдвиг в конфликте, поскольку украинские силы, вооруженные массовым притоком оружия с Запада, успешно отразили нападение России на Киев.

"В результате общая помощь США в области безопасности Украине с момента вторжения составила около 3,7 миллиарда долларов. Это обеспечит поддержку возможностей, которые нужны Украине, особенно для борьбы на Донбассе. Эта помощь также поможет вооруженным силам Украины перейти на более совершенные системы вооружения и противовоздушной обороны, в основном системы НАТО", – добавил чиновник.

Зеленский проговорился о визите Блинкена

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции для украинских и западных СМИ в Киеве на станции метро 23 апреля проговорился о визите Блинкена. Как известно, США официально не анонсировали этот визит. Однако Зеленский сказал, что приезд Блинкена не являлся секретом.

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"Я не думаю, что это большой секрет, хотя не знаю, известно ли, завтра к нам приезжают люди из Соединенных Штатов Америки. У меня будет встреча с министром обороны и государственным секретарем господином Блинкеном", – сказал президент.

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