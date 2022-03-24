Бизнес работает ради победы: для Черниговской области собрали большую партию гумпомощи

Приоритетные категории получателей помощи – пожилые люди и с особыми потребностями / Фото: Фонд Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова сформировал 4 тысячи продуктовых наборов для отправки на Черниговщину. Первая партия гумпомощи для жителей области прибудет уже сегодня.

Продуктовые наборы передадут представителям облгосадминистрации. Помощь раздадут тем людям, которые больше всего в ней нуждаются.

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В состав наборов входят продукты питания первой необходимости, в частности:

мука;

макароны;

сахар;

консервированное тушеное мясо.

Приоритетные категории получателей помощи – пожилые люди и с особыми потребностями.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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Логистический фронт для поддержки украинцев

Группа Метинвест Рината Ахметова вместе с другими бизнесами решил создать логистическую сеть доставки грузов, в частности гуманитарной помощи, в разные уголки Украины в период войны.

Компания призывает перевозчиков приобщаться к этой сети в качестве логистических партнеров для благородной цели – помочь людям и городам, пострадавшим от российской агрессии, доставить продукты первой необходимости, поддержать работу критических объектов инфраструктуры.

Ранее мы писали, что группа "Метинвест" Рината Ахметова и волонтеры собрали уже более 35 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей украинских городов, которые пострадали в результате войны с РФ.