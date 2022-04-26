Били и пытали электротоком: оккупанты похитили не менее 200 жителей Киевской области

Россияне похитили жителей / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты в Киевской области похитили по меньшей мере 200 мирных жителей для "обменного фонда". Похищенных людей военные РФ вывозили в Курскую, Брянскую, Белгородскую и Ростовскую области.

Об этом сообщили в Медийной инициативе по правам человека (МИПЧ).



Некоторых людей удалось освободить из российского плена. В МИПЧ пообщались с теми, кого спасли.

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Оккупанты избивали похищенных украинцев. Некоторых из них даже пытали электрическим током во время допросов. Брали отпечатки пальцев и кровь на анализ.

Ожидаемо, что никаких решений суда или объяснений от захватчиков украинцы не получали. Похищенных мирных жителей заставляли с завязанными глазами подписывать документы.

Состоялся очередной этап обмена пленными

19 апреля состоялся пятый этап обмена пленными, в Украину вернулись 76 человек.

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"Мы обменяли 60 военнослужащих, из них 10 офицеров. Также домой возвращаются 16 гражданских лиц. Это был пятый обмен пленными. Всего 76 человек", – рассказала вице-премьер-министр Ирина Верещук.

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