Били целый день: в Сумской ОВА назвали количество "прилетов" и жертв за сутки

Захватчики обстреляли Сумскую область/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают обстреливать Украину. За прошедшие сутки 28 июня захватчики активно атаковали Сумскую область.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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28 июня было зафиксировано почти 200 "прилетов" в Сумской области, два человека погибли и еще трое получили ранения.

После 10:00 оккупанты начали обстреливать Краснопольщину и отдельные населенные пункты Великописаревской и Миропольской громады. РФ со своей территории запустила около 20 ракет с вертолетов.

После 11:00 захватчики открыли огонь из реактивных систем залпового огня "Град", зафиксировано 30 прилетов по Краснопольщине. С полудня оккупанты вновь ударили по селам Краснопольской громады, всего было около 50 артиллерийских выстрелов из самоходных артиллерийских установок. Также они вели огонь из пулеметов и станкового гранатомета.

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Около 14:00 оккупанты вновь ударили артиллерией по Краснопольской громаде, было около 30 прилетов. Там же после 18:00 зафиксировано еще 40 прилетов и 12 ударов с реактивных систем залпового огня по разным населенным пунктам.

Также после полудня на одно из сел Великописаревской громады вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство. После 20:00 это произошло еще раз.

Минобороны РФ "анонсировало" химическую атаку в Одесской области

Министерство обороны России "анонсировало" новое преступление против Украины. На этот раз есть вероятность, что оккупанты могут применить химическое оружие в Одесской области.

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В Минобороны РФ заявили, что Украина якобы готовит провокации по обвинению армии России в применении химического оружия против гражданских людей.

"Спецслужбами киевского режима осуществляется подготовка провокации для обвинения Вооруженных Сил России в якобы применении химического оружия против мирного населения. Для этого в санаторий министерства охраны здоровья Украины "Приморский" (населенный пункт Курортный Одесской области) 18 июня 2022 г. прибыли представители СБУ, которые прорабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими (отправляющими) веществами", — пишут оккупанты.

Также минобороны РФ "предупреждает" Запад, ООН, Красный Крест и Организацию по запрету химического оружия, что сообщения о подобных "провокациях" будут широко тиражироваться в западных СМИ и на различных интернет-ресурсах.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты ударили по Николаеву кассетными снарядами. Мы писали, что захватчики будут наращивать давление на ВСУ на ключевом направлении.