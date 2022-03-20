Безразличие, расчет, желание посредничества? Зеленский пристыдил власти Израиля за отказ помочь Украине

Зеленский обратился в Израиль и попросил оружие и ввести санкции против РФ. Коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 20 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил перед кнессетом Израиля. Глава государства в своей речи пристыдил власти Израиля за отказ помочь Украине.

Об этом сообщает "Сегодня".

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"Что это? Равнодушие? Расчет? Или посредничество – без избрания стороны? Я оставлю вам выбор ответа на этот вопрос. И замечу только одно: безразличие убивает. Расчеты – они часто ошибочны. Посредничество же может быть между государствами. Но не между добром и злом. Каждый в Израиле знает, что ваша противоракетная оборона – она самая лучшая. Она мощная. Каждый знает, что ваше оружие – сильное. Каждый знает, что вы молодцы. Вы умеете отстаивать свои интересы, интересы своего народа", – сказал Зеленский.

Украинский президент обратился к власти Израиля за помощью в защите земли, жизней украинцев, жизней украинских евреев.

"Можно долго спрашивать, почему мы не можем получить от вас оружие. Или почему Израиль не ввел мощных санкций против России. Почему не давит на российский бизнес. Но ответ все равно выбирать вам, уважаемые братья и сестры. И вам с этим ответом потом жить, народ Израиля. Украинцы сделали свой выбор. 80 лет тому назад. Спасали евреев. И потому среди нас есть праведники народов мира. Народ Израиля, теперь и у вас есть такой выбор", – добавил Зеленский.

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Президент заявил, что Россия пытается уничтожить украинский народ подобно тому, как нацистская Германия пыталась уничтожить евреев. При этом он добавил, что украинцам сегодня, как и евреям в ХХ веке, грозит тотальное уничтожение: народа, культуры и даже названия. Зеленский заявил, что война, которую начала Россия, направлена именно на уничтожение украинцев.

Он напомнил, что 24 февраля 1920 года была основана гитлеровская Национал-социалистическая рабочая партия Германии, и ровно через 102 года Россия напала на Украину.

Зеленский раскритиковал решение Израиля требовать электронное разрешение на въезд для украинцев, а также отсутствие мощных санкций.

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Израиль выступил с требованием к России

Израиль осуждает вторжение Российской Федерации в Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, сообщает МИД Израиля.

"Оно (вторжение. – Ред.) лишено всякого оправдания, и мы призываем Россию прекратить обстрелы и атаки и решить этот конфликт за столом переговоров", – сказал Яир Лапид.

По его словам, Израиль сделает все возможное, чтобы "помочь достичь мирного решения":

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