Беларусь отвела десантные войска от границы с Украиной

Белорусские десантники отошли от границы / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство обороны Республики Беларусь заявило, что отвело своих десантников от украинской границы после успешного выполнения задач.

"Десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации после успешного выполнения задачи по усилению участков государственной границы Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

В то же время издание MotolkoHelp отмечает, что БТРы этой бригады движутся через город Брест. Из-за этого в городе частично перекрыто движение.

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Опасность со стороны Беларуси

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что есть признаки подготовки ВС Беларуси к прямому вторжению в Украину. Силы обороны нашей страны готовы дать отпор вражеским войскам.

"Непосредственное привлечение белорусских войск к вооруженной агрессии РФ против Украины, вопреки воле рядовых военных и подавляющего большинства белорусского народа, станет роковой ошибкой Александра Лукашенко", – сказали в ВСУ.

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Также там отметили, что считают вероятным наступление с белорусской территории в направлении Волыни.

13 марта стало известно, что российские оккупанты осуществляют подготовку дополнительных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины. Они собирают подмогу на своих базах, разбросанных за границей.

На днях нардеп Федор Вениславский сообщил, что Республика Беларусь де-факто пребывает в состоянии войны с Украиной, так как она осуществила акт агрессии, когда предоставила свое воздушное пространство и свою территорию для атак на Украину.

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