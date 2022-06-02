"Байрактар" мастерски испепелил два вражеских танка (видео)

Военные уничтожили вражескую технику / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины мастерски беспилотником оперативного командования "Юг" "Байрактар" уничтожили два танка российских оккупантов. Видео уничтожения вражеской техники разместил в Telegram- канале советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Байрактар" оперативного командования "Юг" уничтожает два российских танка", – написал Геращенко.

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Потери оккупантов

личного состава – около 30 700 (+200) человек ликвидировано;

танков – 1361 (+3) единица;

боевых бронированных машин – 3343 (+41) единицы;

артиллерийских систем – 659 (+10) единиц;

РСЗО – 207 (+0) единиц;

средств ПВО – 94 (+1) единицы;

самолетов – 208 (+0) единиц;

вертолетов – 175 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 519 (+4);

крылатых ракет – 120 (+0);

кораблей/катеров – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2290 (+15) единиц;

специальной техники – 49 (+1).

Ведущий Алексей Бурлаков для "Украина 4.5.0." сообщил сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 2 июня. Отметил несколько важных моментов: из Лимана противник наступал на Райгородок в сторону Славянска, но понес потери и отошел. К югу от Северодонецка был штурм Устиновки и Бобрового. В самом городе ведутся бои, сообщает Генштаб. Противник ведет бои в населенном пункте Камышеваха к северу от Попасной, где имеет частичный успех.