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"Байрактар" мастерски испепелил два вражеских танка (видео)

Наталья Магдык
2 июня, 10:54
Украинские военные уничтожили технику оккупантов при помощи турецкого БПЛА

Военные уничтожили вражескую технику / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины мастерски беспилотником оперативного командования "Юг" "Байрактар" уничтожили два танка российских оккупантов. Видео уничтожения вражеской техники разместил в Telegram- канале советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Байрактар" оперативного командования "Юг" уничтожает два российских танка", – написал Геращенко.

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Потери оккупантов

  • личного состава – около 30 700 (+200) человек ликвидировано;
  • танков – 1361 (+3) единица;
  • боевых бронированных машин – 3343 (+41) единицы;
  • артиллерийских систем – 659 (+10) единиц;
  • РСЗО – 207 (+0) единиц;
  • средств ПВО – 94 (+1) единицы;
  • самолетов – 208 (+0) единиц;
  • вертолетов – 175 (+1) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 519 (+4);
  • крылатых ракет – 120 (+0);
  • кораблей/катеров – 13 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2290 (+15) единиц;
  • специальной техники – 49 (+1).

Ведущий Алексей Бурлаков для "Украина 4.5.0." сообщил сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 2 июня. Отметил несколько важных моментов: из Лимана противник наступал на Райгородок в сторону Славянска, но понес потери и отошел. К югу от Северодонецка был штурм Устиновки и Бобрового. В самом городе ведутся бои, сообщает Генштаб. Противник ведет бои в населенном пункте Камышеваха к северу от Попасной, где имеет частичный успех.