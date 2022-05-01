Аваков раскрыл, что Украина получит от США по ленд-лизу

Арсен Аваков сообщил, что предусматривает ленд-лиз Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что ключевое в ленд-лизе – "снаряды, боекомплекты и сложные системы". Ожидаются и современные самолеты.

Об этом он рассказал телеведущей Людмиле Добровольской в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале Украина 24.

Реклама

Арсен Аваков подчеркнул, что главное внимание будет направлено на снаряды, боекомплекты и сложные системы. Но это не отменяет поставок джипов времен Второй мировой, касок и бронежилетов.

"Ключевыми параметрами ленд-лиза будут системы Patriot, артиллерия, танки и, надеюсь, современные самолеты. Это будет перелом, он уже начался, но результаты мы увидим немного позже. Война – это инерционный процесс, а не компьютерная игра. Надежда на наших военных, выигрывать будут они".

Экс-глава МВД Украины не верит, что Россия может спровоцировать голод в Украине.

"Украина всегда обеспечит себя продовольствием, а Россия может провоцировать голодомор в Африке".

Ленд-лиз для Украины

Верхняя палата Конгресса (Сенат США) еще 6 апреля утвердила проект закона о ленд-лизе, причем единогласно. За проголосовали все 100 сенаторов: 48 демократов, 50 республиканцев и 2 независимых сенатора. Это беспрецедентный случай.

Реклама

Документ существенно расширяет полномочия президента Джо Байдена и возможности Вашингтона по оказанию военной помощи Украине.

После Сената документ должны были утвердить в Палате представителей, что и произошло, как сообщает пресс-служба Капитолия. За – 417 голосов, против никчемного десятка против… Причем против голосовали только члены Республиканской партии, еще три конгрессмена воздержались.

Читайте также: