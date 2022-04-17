Аваков: Половина российской армии вторжения вышла из строя

Арсен Аваков рассказал о ситуации в российской армии / Фото: Коллаж: Сегодня

Потери России в войне против Украины могут быть выше, чем говорят в ВСУ — об этом рассказал экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ведущим Андрею Булгарову и Лесе Вакулюк в эфире проекта "Україна разом" на YouTube-канале "Украина 24".

"Я утверждаю, что потери российской армии очень высокие. Они выше, чем консервативная оценка, которую дает наш Генштаб. Выше серьезно, тысяч на 7-8. Я думаю, что потери российских войск вместе с частными военными компаниями а-ля "Вагнер", которые они привлекают, — 27-28 тысяч. Если это так, то примерно вдвое больше, а может быть, даже втрое, раненых. Это значит, что половина армии вторжения, по сути, вышла из строя. Их заменяют вновь собранные на скорую руку по всем уголкам России странные люди", — сказал он.

Аваков отметил, что в Украине тем временем, напротив, активно идет мобилизация из добровольцев, и по его оценкам, набрано от 150 до 200 тысяч человек.

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"Как только дойдет к нам то вооружение, которое мы получаем от наших партнеров, в том числе тяжелое, я не знаю, где будут наступления Путина и где будут его пятки, когда мы будем их преследовать", — сказал он.

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