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Аваков поделился секретной информацией от крота в Генштабе России

Инна Собора
28 мая, 15:53
Бывший глава МВД назвал актуальные потери российских войск в Украине

Аваков назвал потери российских оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал новые данные о потерях русских войск в Украине. Он сообщил, что удалось снова получить внутреннюю штабную информацию России на утро 28 мая.

Об этом Аваков написал в Telegram.

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По его данным, безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ – 33 812 человек. ЧВК- 8903 погибших.

"Итого 42 715 погибших", – сообщил Аваков.

От отметил, что Генштаб ВСУ считает консервативнее и показывает цифру 30 000.

"Отмечу, что по сравнению с почти месяц назад полученной вражеской сводкой, динамика смертей среди ЧВК замедлилась – было 7869 потерь на 30 апреля, а на сегодня 8903. Вероятнее всего резко сократилось количество наемников, участвующих в боях. Желающих все меньше. И это хорошо", – констатировал Аваков.

Генштаб сообщил о "юбилейных" потерях РФ

Общие боевые потери противника с 24.02 до 28.05 ориентировочно составляют:

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  • личного состава – около 30 000 (+250) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1330 (+8) ед.
  • боевых бронированных машин ‒ 3258 (+12) ед.
  • артиллерийских систем – 628 (+5) ед.
  • РСЗО – 203 (+2) ед.
  • средств ПВО – 93 (+0) ед.
  • самолетов – 207 (+1) ед.
  • вертолетов – 174 (+4) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+0) ед.
  • крылатых ракет – 116 (+1) ед.,
  • кораблей / катеров – 13 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2226 (+0) ед.
  • специальной техники – 48 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском и Криворожском направлениях.

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