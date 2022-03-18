Армию РФ отбросили от Киева на 70 километров — ВСУ

В ВСУ рассказали об успехах в защите Киева от военных РФ / Фото: Коллаж: Сегодня
Российскую армию отбросили от Киева на правом берегу Днепра на 70 километров — об этом заявил во время брифинга заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ бригадный генерал Александр Грузевич.
"Киев – главная стратегическая задача нашего врага. Столица, как планировали оккупанты, за три дня не сдалась благодаря работе, к которой были причастны не только военные, но и все правоохранительные органы и силы обороны. Мы сорвали их планы. На сегодняшний день по Правому берегу враг остановлен, полоса была расширена почти на 70 километров, что делает невозможным ведение огня, кроме ракетных обстрелов, по нашей столице. По Левому берегу его остановили", — сказал он.
"Для противника перекрываются главные пути наступления. Каждый город готовится как оборонительный форт. Ранее было создано два круга обороны. На Броварском и Бориспольском направлении противник отказался от наступательных действий. ВСУ ведут работу по укреплению третьего, дальнего кольца обороны", — сказал он.
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