Арестович рассказал, где оккупанты хотят устроить "второй Мариуполь"

Арестович рассказал о новом задании оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о новом Мариуполе на Востоке Украины.

Об этом он рассказал во время интервью на YouTube-канале "Фейгин Live".

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"Вот они пытаются прорваться здесь, от Врубовки и перерезать дорогу в районе Берестового, это одна из главных целей, чтобы прервать снабжение между Бахмутом и Лисичанском. Если посмотреть на Северск, то вот он, малый котёл вдоль железной дороги, который они пытаются замкнуть — от Северска до Берестового. Получается маленький котёл, который Ямполь, Северск, Попасная, Врубовка... Они замыкают и Лисичанск и Северодонецк остаются в окружении. Это главная задача, которую они сейчас решают. Задача — сделать "новый Мариуполь", — сказал Арестович.

По его словам, сейчас там очень сложная ситуация для украинских войск.

"Непрерывные удары артиллерией и авиацией, практически непрерывные атаки наземных сил противника. Превосходство по артиллерии, по авиации у противника. И там, мягко говоря, мы едва-едва выгребаем. Но сам Лисичанск и Северодонецк, там ситуация управляемая", — отметил Арестович.

Оккупанты накрыли огнем Днепропетровскую область

Российские оккупанты во вторник, 24 мая, обстреляли населенный пункт Николаевка Днепропетровской области. Захватчики использовали авиацию. Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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"В течение дня также продолжались обстрелы орками наших территорий из всех видов РСЗО, ствольной артиллерии, танков и минометов", — отметил Вилкул.

По его словам, на линии боесоприкосновений враг продолжает системные обстрелы мирных населенных пунктов. Ночью из РСЗО "Ураган" захватчики обстреляли село Великая Костромка, в результате чего были разрушены частные домовладения. К счастью обошлось без жертв.

Вилкул добавил, что ситуация в Кривом Роге и Криворожском районе полностью контролируется ВСУ и военной администрацией.

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