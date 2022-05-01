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Арестович спрогнозировал новую тактику Кремля после 9 мая

Валентина Шаповал
1 мая, 23:23
По словам советника руководителя Офиса президента, РФ может отправить в Украину около десяти тысяч добровольцев

Арестович утверждает, что у российской армии может быть новая тактика / Коллаж "Сегодня"

В России набирают добровольцев на войну с Украиной, которые не обучены и не умеют воевать.

Об этом утверждает советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

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"Некоторые признаки указывают, что нам готовят "зерг раш". Это компьютерная игра популярная. Там есть такая нация зерги – насекомые. И поскольку земляне и еще одна нация бьют высокотехнологичным, то эти просто массой заваливают. Мы видим по этим людям, которые пытаются пополнять сейчас пехотные подразделения российской армии, что они не специалисты, не артиллеристы, не танкисты. Набирают деклассированные элементы", – говорит Арестович.

По словам советника руководителя Офиса президента, РФ может отправить в Украину около десяти тысяч добровольцев.

"По моим прикидкам, по сумме данных, я вижу, что добровольцев может быть накоплено к середине мая тысяч 10. И вот они героически куда-то пойдут. Мы перемололи элитные дивизии российские, что нам эти добровольцы. Успевай менять стволы пулеметов, что называется. Мы их уничтожим", – добавил Арестович.

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