Арестович предупредил украинцев об угрозе с юга

Алексей Арестович предупредил о возможных ракетных ударах / Фото: Коллаж: Сегодня

Все 6 носителей крылатых ракет России выстроились в Черном море и, скорее всего, готовятся к массированному запуску ракет по территории Украины. Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

Арестович призывает не игнорировать сигналы воздушной тревоги в ближайшие дни, особенно в Киеве.

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"Сегодня, завтра, послезавтра и после-послезавтра сильно рекомендую нашим гражданам, в том числе проживающим в Киеве, в том числе на Печерске — не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Вот в эти четверо суток точно не надо пренебрегать. Лучше прячьтесь от греха", — подчеркнул советник главы ОП.

Опасность наступления на Харьков

Российские вооруженные силы подготовились к новому наступлению на Харьков, которое может начаться на этой неделе, заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

По его словам, группировка ВС РФ на юге Белгородской области достигла уровня оперативной боеготовности.

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Ранее о большой вероятности атаки на Харьков заявил и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, российская армия собирает силы для новой атаки на Харьков и захвата Славянска.