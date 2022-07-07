Арестович поздравил с юбилейным прилетом в Чернобаевку

Российские оккупанты выводов не делают и продолжают погибать / Коллаж "Сегодня"
Армия международного преступника Владимира Путина опять понесла потери на аэродроме в Чернобаевке.
О новом точном ударе сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на своей странице в Фейсбуке.
Что известно
"Знаю, знаю, оно уже не так, как раньше, но юбилейный раз неудобно промолчать. Чернобаевка, 25-й. Огневое поражение по скоплению техники в 14.23. По состоянию на 15.37 продолжается горение и детонация БП", – написал Арестович.
История утилизации армии РФ
- Только 3 июля была информация, что ВСУ в 23-й раз нанесли удар по позициям российских оккупантов в Чернобаевке. Тогда хорошую новость принес спикер областной военной администрации Сергей Братчук.
- 2 июля местные жители сообщили, что в районе временно оккупированной Чернобаевки в Херсонской области прогремел сильный взрыв.
- Один из перехватов СБУ телефонный разговор двух российских командиров, один из которых представляет боевиков так называемой "ДНР", свидетельствует, что при упоминании слова "Чернобаевка" у оккупантов начинается паническая атака.
- Ранее сайт "Сегодня" выяснил, в чем феномен легендарной Чернобаевки, почему этот поселок является стратегически важным и сколько захватчиков остались в нем навсегда.
- Служба безопасности Украины опубликовала переписку одного из захватчиков, которому удалось уцелеть под Чернобаевкой и который, почему-то, больше туда не хочет.