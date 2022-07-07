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Арестович поздравил с юбилейным прилетом в Чернобаевку

Ирина Ковальчук
7 июля, 17:14
Там несколько часов взрывались боеприпасы

Российские оккупанты выводов не делают и продолжают погибать / Коллаж "Сегодня"

Армия международного преступника Владимира Путина опять понесла потери на аэродроме в Чернобаевке.

О новом точном ударе сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на своей странице в Фейсбуке.

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Что известно

"Знаю, знаю, оно уже не так, как раньше, но юбилейный раз неудобно промолчать. Чернобаевка, 25-й. Огневое поражение по скоплению техники в 14.23. По состоянию на 15.37 продолжается горение и детонация БП", – написал Арестович.

История утилизации армии РФ

  • Только 3 июля была информация, что ВСУ в 23-й раз нанесли удар по позициям российских оккупантов в Чернобаевке. Тогда хорошую новость принес спикер областной военной администрации Сергей Братчук.
  • 2 июля местные жители сообщили, что в районе временно оккупированной Чернобаевки в Херсонской области прогремел сильный взрыв.
  • Один из перехватов СБУ телефонный разговор двух российских командиров, один из которых представляет боевиков так называемой "ДНР", свидетельствует, что при упоминании слова "Чернобаевка" у оккупантов начинается паническая атака.
  • Ранее сайт "Сегодня" выяснил, в чем феномен легендарной Чернобаевки, почему этот поселок является стратегически важным и сколько захватчиков остались в нем навсегда.
  • Служба безопасности Украины опубликовала переписку одного из захватчиков, которому удалось уцелеть под Чернобаевкой и который, почему-то, больше туда не хочет.