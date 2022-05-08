Арестович объяснил, какую цену заплатит Путин за переброску войск из Сирии в Украину

Арестович заявил, что Путин может потерять все свои достижения в Сирии / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин, перебрасывая войска из Сирии в Украину, не сможет переломить ход войны, однако при этом потерпит крупное геополитическое поражение.

Об этом рассказал внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Youtube-каналу "Фейгин Live".

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Оценивая количество войск, которые оккупанты могут перебросить из Сирии, Арестович отметил:

"Там кто-то заявил 63 тысячи, я смеялся так, что чуть со стула не упал. По реальным – 6, по супер-оптимистичным – до 11".

По его словам, уход РФ из Сирии станет большой радостью для "всех участников этой "регаты" – начиная от турок, заканчивая Израилем, Ираном и так далее".

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"Что касается Асада, ему очень грустно. Теперь вопрос, кто будет стабилизировать его режим? Иран?.. Турецкая армия "сделает как сынков" асадовскую армию с иранцами в отсутствие российской авиации и российских сил", – объяснил советник главы ОПУ.

Как подчеркнул Арестович, Россия уже платит серьезную цену за военную авантюру в Украине:

"Приходится бросать Ближний Восток – очень серьезное завоевание, серьезное достижение – стабилизацию режима Асада перед тем, как его уже почти сняли. С 2015 года 7 лет провоевали в Сирии и сейчас уже вынуждены уходить... Я не вижу перспективы вернуться особой – настолько плотно они завязли в Украине. Они забирают войска. Если они вернутся, там уже все будет переделено. Будет как минимум иранское влияние сильное, как максимум – Сирия поделится на 3-4 условных государства опять. Асад будет "дневным мэром Дамаска", вместо того, чтобы быть человеком, который удерживает порядка 70% как сейчас, до вывода российских войск".

Советник главы ОПУ добавил, что многие африканские диктаторы, видя, как Кремль поддерживает Асада, "пошли на очень серьезный контакт с Россией".

"Теперь вся эта история может рухнуть, потому что все, что есть, они стягивают обратно воевать в Украину. В Украине это ничего не решит, потому что это 11 тысяч – плюнуть и растереть. А с другой стороны – и оттуда ушли", – заключил он.

На Донбассе воюют путинские наемники из Сирии и Ливии

В составе армии РФ против Украины воюют несколько сотен наемников из Сирии и Ливии. Небольшой отряд наемников недавно был уничтожен в Луганской области, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Мне сложно говорить о боевой способности. У нас сегодня фотографии именно этих людей, которые были уничтожены в городе Попасная Луганской области... Трудно сказать, какие они воины. У нас другие климатические условия. И война, наверное, другая. Думаю, что они не совсем ожидали того, что здесь увидели".

Секретарь СНБО сообщил, что уничтоженный отряд наемников был небольшим – около 20-25 человек.