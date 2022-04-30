Арестович: Армия России не продвигается в Украину уже 4 дня

Алексей Арестович сообщил о потерях оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты уже длительное время не получают подкрепления и несут большие потери на Изюмском направлении. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

"Около четырех суток не видно движения российских войск с территории России на территорию Украины. Особенно на направлении главного удара – на Изюм. Не перебрасываются войска вообще. Обратно валит большое количество побитой техники, раненные и убитые. Убитых очень много, потому что только за трое последних суток, сейчас уже есть подтвержденные результаты ударов, даже по нижней границе считаем — сто трупов в одном месте, двести в другом и не менее ста в третьем. Верхняя граница — по 200-300", – заявил он.

Арестович отметил, что действия врага в этом направлении сильно замедлились. Также он рассказал о низком качестве пополнения личного состава военных РФ.

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"Там наступает естественный перелом, они замедляются, потому что уничтожение штабов всегда затормаживает темпы. Отсутствие пополнения. И вся эта история очень начала затормаживаться. И в принципе очень хорошо видно, что они начали терять боеготовность. В том числе качество пополнения меня веселит, потому что с российской территории зашло за две-три недели несколько тысяч человек. И это публика, скажем так, с низкой социальной ответственностью. Это не танкисты, не операторы БМП или более сложные специальности. Это младшее пополнение пехоты. Из них где-то через неделю остается около 30%. Часть сбегает, часть уничтожается. Количество отказников очень велико в российских войсках", — сказал Арестович.

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