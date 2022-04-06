Антибиотики и кровоостанавливающие: украинский бизнес передал первую партию лекарств в Кривой Рог

Пациенты больниц Кривого Рога получили необходимые лекарства / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

Группа "Метинвест" и Фонд Рината Ахметова передали медикаменты для больниц в Кривом Роге, выполняющих функцию госпиталей.

Как передает "Сегодня", перечень необходимых лекарств формировали вместе с Криворожским городским управлением здравоохранения.

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На базе "Запорожстали" действует Центр гуманитарной миссии "Метинвеста". Именно оттуда перевезли груз из лекарств 125 наименований и медицинских инструментов. Координировал проект Ингулецкий ГОК. В наборы входят более 200 тысяч упаковок:

противовоспалительных препаратов;

обезболивающих;

кровоостанавливающих;

антибиотиков;

хирургических средств.

Обеспечивают самым необходимым

По словам гендиректора Ингулецкого ГОКа Александра Герасимчука, это только первая партия лекарств от компании – планируют помогать самым необходимым и дальше. С начала российского вторжения криворожские предприятия "Метинвеста" волонтерят, собирают помощь для защитников и переселенцев.

"В сотрудничестве с городом мы предоставляем технику и материалы для укрепления рубежей Кривого Рога. Сегодня на нужды территориальной обороны и Вооруженных сил Украины мы передали почти 60 автомобилей, 15 тысяч литров горючего, тысячи тонн песка и отсева", – рассказал Герасимчук.

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Распределение лекарств

Центром координации работы по созданию резерва лекарств в Кривом Роге стало предприятие "Фармация". Туда передают гуманитарные грузы для распределения в больницы.

"За счет города сформирован стратегический запас продуктов и медикаментов. Уже начала заходить гуманитарка. Сегодня благодаря "Метинвесту" мы получаем большое количество лекарств. Это антибиотики, обезболивающие, кровоостанавливающие – то, что сейчас необходимо", – отметил начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

Он подчеркнул, что предприятия "Метинвеста" работают настолько, насколько это возможно в условиях войны. Строят новые логистические цепочки, поставляют продукцию и сырье, предоставляют работу свыше 20 тысячам работников. Передают лекарства в медучреждения Покровска, Мирнограда, Каменского, Авдеевки, Запорожья и других городов Украины.

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