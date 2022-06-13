Андрющенко разоблачил технологию оккупантов по обстрелам Донецка

Андрющенко рассказал, как оккупанты наносят удары по захваченному Донецку /Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты сами себя обстреливают на Донбассе. Пропагандисты РФ не упускают возможности и искажают информацию так, как только можно.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Донецк вновь обстрелял сам себя. Ну, точнее, русские ради призыва Пушилина "Путин введи войска" целый день обстреливали сами себя. Не стесняясь это снимать для болванов. Вот яркий пример от пропагандистов. Сначала он говорит "миномет 120-й". И тут слышен выстрел-вмешательство менее чем за пару секунд. Любой мариуполец вам скажет, что такая короткая пауза лишь когда вблизи. А так близко от той части Донецка только русские. Такое в свое время снова ждет Мариуполь. Русские точно при нашем наступлении начнут обстреливать город чтобы не дать проснуться сопротивлению. Так что первое — мариупольцы бегите как можно быстрее. Пусть через Россию в нормальные страны. Второе — практика обстрела мирного населения русскими в действии всегда. Потому что люди для них не стоят ничего", — написал Андрющенко в Telegram.

ВСУ освободили несколько сел на Донбассе

На Донбассе Вооруженные силы Украины освободили три села и подвинули участок фронта на 15 километров. На отдельных направлениях наши защитники не только обороняются, но и постепенно продвигаются вперед. Артиллерия оккупантов на фронте не умолкает ни на минуту.. Об этом сообщили в группировке Объединенных сил.

"Артиллерия врага на фронте не умолкает ни на минуту. Но численное превосходство противника не означает, что рашисты остаются безнаказанными. Каждый наш ответ наносит оккупантам ощутимые потери. Так, недавно наши воины освободили три села на Донетчине и подвинули участок фронта на 15 км", – говорят в ведомстве.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в оккупантов большие проблемы на Донбассе. Также мы писали, что ВСУ на Донбассе отразили атаки РФ на три населенных пункта.