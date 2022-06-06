Андрющенко рассказал, как захватчики издеваются над мариупольцами в огромных очередях на выживание

Андрющенко рассказал об очередях за едой в Мариуполе / Фото: Коллаж: Сегодня

Во временно оккупированном Мариуполе люди выстаивают огромные очереди за продуктами питания от российских захватчиков. Раздача устроена в бывшем торговом центре "Метро", в очереди стоят по 1,5-2 тысяч человек. советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале.

"Ежедневная очередь за гуманитаркой (фактически за едой) в бывшем ТЦ "Метро" достигает от 1,5 до 2 тысяч человек. В день выдают до 400 наборов. На жаре под солнцем люди стоят в очереди по 6 часов зря. Питьевой воды нет, взять ее на территории "гуманитарного штаба" негде. Тени для укрытия нет. Каждый час в последние дни до 10 человек вывозят в больницу из-за обмороков. Вонь от морга, устроенного в 200 метрах, усиливается ежедневно", написал он.

Андрющенко выложил фото того, что выдают мариупольцам, и добавил:

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"Все ради такого набора. Ибо другого пути получить еду нет. Гумпомощь России – издевательство и унижение. Как и все, что они делают в городе".

Фейк об эвакуации

Ранее Андрющенко опроверг фейковую информацию об организации эвакуации из оккупированного Мариуполя. Мошенники предлагают за деньги услуги собственных перевозчиков, которые будут присоединяться к колонне.

"Эта информация является сознательным обманом, направленным на получение денег за перевозку с оккупированных территорий без предоставления услуги. Фактически это мошенничество. Телефон мошенников +30683279596", — написал Андрющенко.

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