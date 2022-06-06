Андрющенко опроверг фейки об эвакуации из Мариуполя

Андрющенко развеял слухи о Мариуполе / Фото: Коллаж: Сегодня

В некоторых Telegram-каналах распространяется фейковая информация об организации эвакуации из оккупированного Мариуполя. Предлагают за деньги услуги собственных перевозчиков, которые будут присоединяться к колонне. Эту информацию опроверг советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Согласно фейковой информации, эвакуация якобы будет проходить из района Порт-Сити в Запорожье под патронатом ООН и Красного Креста.

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"Эта информация является сознательным обманом, направленным на получение денег за перевозку с оккупированных территорий без предоставления услуги. Фактически это мошенничество. Телефон мошенников +30683279596", — пишет Андрющенко.

Он подчеркнул, что Никакой эвакуации из Мариуполя на данный момент не планируется. Никаких уведомлений об этом не было.

"Не верьте мошенникам, проверяйте информацию исключительно на официальных источниках или источниках с проверенным доверием. Берегите себя и близких!" — заявил Андрющенко.

Паспорта в Мариуполе

Жители оккупированного Мариуполя не спешат получать российское гражданство, которое им навязывают. В городе Новоазовске близ Мариуполя принимают документы на оформление российского паспорта. Однако никакого ажиотажа нет – очереди не образовались даже несмотря на то, что "власти ДНР" организовали автобусы для мариупольцев.

Андрющенко отметил, что мариупольцы оказались очень недружелюбны с оккупантами.

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"Неожиданно для оккупантов и вполне ожидаемо для украинцев", – резюмировал советник мэра.

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