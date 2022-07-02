Американский военный раскрыл правду о медленных поставках оружия для ВСУ

Гарри Табах жестко высказался о ленд-лизе для Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Администрация президента США Джо Байдена имеет возможность существенно увеличить и ускорить поставки оружия Украине, однако не торопится этого делать.

Об этом заявил капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Гарри Табах на Youtube-канале "Україна 24".

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Табах выразил уверенность, что США имеют возможность нарастить темпы поставок оружия:

"Моя страна может, я уверен. Это у нас есть, стоит в ангарах. У нас HIMARS всех конфигураций больше 2 тысяч. Украине нужно 50-60, чтобы сделать перелом. Они уже стоят в ангарах в Европе... Они стоят как резерв, и так со многим другим оружием".

Военный привел в качестве примера военную помощь США другим странам:

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"Я сам участвовал в передаче фрегатов и вертолетов Польше. Это занимает какое-то время, но не месяцы. Особенно, если война. Особенно, если два месяца как подписан ленд-лиз... Видно, что тормозится, не хотят давать".

По его мнению, "это предательство, что мы не даем достаточно нужного оружия Украине".

"Почему "МиГи" в Польше, которые они еще четыре месяца назад хотели передать, не переданы Украине? Почему не передана ПВО, почему падают на вас ракеты до сих пор?" – возмутился офицер.

Как отметил Табах, украинские военные на примере ракет "Гарпун", которыми были потоплены корабли ЧФ РФ, показали, что умеют обращаться с новым западным оружием.

"Говорят, что мы пообещали поставить Grey Eagle – наш современный беспилотник, четыре штуки. Да, они очень дорогие, стоят миллионы долларов. Потом отказались – надо поменять, чтобы не такая высокотехнологичная система стояла на них. Боятся, что они попадут к россиянам. Наша администрация почему-то не волновалась, что на 100 млрд долларов высокотехнологических самолетов, вертолетов, бронетехники попало к "Талибану"... А здесь они переживают, что какое-то одно оружие может попасть в руки россиян", – заявил он.

США пообещали увеличить помощь Украине

Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, включающий современные западные системы противовоздушной обороны.

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Байден отметил, что США уже предоставили Украине военную помощь в 7 млрд долларов с начала его президентства. Он заверил, что страна намерена продлить поддержку.

"В последующие дни мы планируем объявить больше, включая новые современные западные системы противовоздушной обороны для Украины, больше артиллерии и боеприпасов, контрбатарейные радары, дополнительные боеприпасы к ракетным системам HIMARS, которые мы уже предоставляем Украине", — сказал он.

Тем временем ВСУ на востоке Украины уже используют первые четыре американские РСЗО M142 HIMARS.