Американские аналитики уже отдали победу в битве за Харьков Украине

Украинские военные выгнали оккупантов из-под Харькова / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные, возможно, решили полностью уйти со своих позиций вокруг Харькова из-за контрнаступлений украинских войск и ограниченного количества подкреплений. Это может значить, что Украина выиграла битву за Харьков. К таким выводам пришли исследователи Института изучения войны в опубликованной оценке.

Российские подразделения, как правило, не пытались удержать позиции против контратакующих украинских сил в течение последних нескольких дней, за некоторыми исключениями. Есть данные о том, что Москва сосредоточена на проведении упорядоченного отвода войск, а не попытках удерживать свои позиции вблизи города.

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Российские силы продолжали отводить части из-под Харькова. Украинский генеральный штаб впервые сообщил, что 13 мая российские силы сосредоточили свои усилия на обеспечении вывода частей, дислоцированных вокруг Харькова. Военнослужащий так называемой "ДНР" рассказал, что российский пограничный патруль на украинско-российской границе по трассе на Белгород два дня отказывался пропускать в Россию его батальон, выведенный из-под Харькова. Российские силы, вероятно, пытаются защитить свои наземные линии связи до Изюма в северо-восточной части Харьковской области после того, как украинские силы, как сообщается, продвинулись к Терновой — населенному пункту всего в трех километрах от российской границы.

"Таким образом, Украина, похоже, выиграла битву за Харьков. Украинские силы не позволили российским войскам окружить, не говоря уже о захвате Харькова, а затем изгнали их из-под города, как они сделали с российскими войсками, пытавшимися захватить Киев", — говорится в оценке.

Украинские силы, вероятно, попытаются разрушить, по крайней мере, самую западную из наземных линий связи между Белгородом и российскими войсками, сосредоточенными вокруг Изюма. Местность к востоку от нынешних украинских позиций может благоприятствовать попыткам россиян защитить свои наземные линии связи, поскольку крупные водные объекты создают узкие места, через которые украинцам придется прорываться, считают исследователи.

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Другие выводы

Основными целями россиян остаются Северодонецк и Лисичанск.

Российские войска совершили безуспешный штурм в направлении Славянска и Александровки.

Украинские силы, вероятно, сорвали попытку России форсировать реку Северский Донец, подорвав усилия России по сосредоточению войск на севере Донбасса и завершению окружения Северодонецка и Лисичанска.

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Российские силы, вероятно, обезопасили шоссе возле западного въезда на металлургический комбинат "Азовсталь", но бои за объект продолжаются.

Российские силы в Запорожской области, вероятно, пытаются выйти на артиллерийскую дистанцию ​​за пределами города Запорожье.

Сообщается, что украинские силы пытаются восстановить контроль над островом Змеиный у румынского побережья или, по крайней мере, помешать России использовать его.

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