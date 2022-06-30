Американские аналитики рассказали, какие территории все еще хочет захватить РФ

Враг продолжает обстреливать Украину. Фото: коллаж: "Сегодня"

Армия РФ продолжает наступательные операции в попытке восстановить контроль над населенными пунктами к северу от Харькова. Это свидетельствует о том, что Москва все еще имеет серьезные территориальные амбиции за пределами Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает ISW.

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Американские аналитики подчеркивают, что перенаправление российских подразделений на второстепенные театры боевых действий может ускорить завершение российского наступления на Донбассе.

В ISW также отмечают, что войска РФ 29 июня провели штурм Дементиевки, примерно в 15 км севернее Харькова. Оккупанты заявили, что наступление было успешным, но глава Харьковской ОВГА Олег Синегубов сообщил, что украинские войска отразили нападение. По мнению аналитиков, контроль над отдельными населенными пунктами к северу от Харькова вдоль линии фронта, вероятно, очень спорный.

Кроме того, российские войска вели бои за контроль над Большими Проходами, Цуповкой, Питомником и Русской Лозовой, а также обстреливали Харьков и близлежащие населенные пункты.

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"Постоянные бои за контроль над такими населенными пунктами к северу от Харькова наводят на мысль, что, хотя Кремль утверждает, что отдает приоритет захвату Донбасса, он также стремится установить контроль над украинской территорией за пределами Донецкой и Луганской областей", – отмечают эксперты ISW.

Ранее мы сообщали, что в ISW просчитали, каким будет дальнейшее наступление РФ в Северодонецке.

Также напомним, Гайдай рассказал, как оккупанты штурмуют Лисичанск "техникой позавчерашнего дня".