Алексей Продайвода, военный корреспондент телеканала "Украина": Война рядом. До нее рукой подать

Алексей Продайвода, корреспондент телеканала "Украина"

Алексей Продайвода – корреспондент телеканала "Украина", с 2014 года регулярно работал в зоне активных боевых действий на территории Украины. С 24 февраля освещает полномасштабную войну в Украине. Наш разговор о том, как война пришла в его район, как за восемь лет изменились и украинцы, и наши враги, и благодаря чему мы победим.

Перед нашим разговором вы предупредили, что спали несколько часов. Это новая норма?

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В большинстве своем я сплю достаточно, ведь сон — одна из основ не только производительности, но и безопасности. В этом конкретном случае нужно было срочно подготовить сюжет с передовой для утреннего слота "Украина 24" в марафоне "Единые новости". Это рабочая ситуация, и она может быть и в мирное время — просто темы съемок другие.

Вы живете в Киеве. Часть киевлян обосновались в коридорах или бомбоубежищах, некоторые ночуют в метро…

Я вывез свою семью – мне спокойнее, когда я отвечаю только за собственную безопасность. В коридоре не ночую. Сплю, как обычно, в постели. Даже несмотря на то, что у меня дома было чудесно слышно бои, шедшие за городом.

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В самом начале войны была смешная ситуация. Я решил успокоить расстроенную бабушку возле магазина. Сказал: "Подумайте сами, это спальный район, здесь нет ни одного военного объекта, здесь мирные люди живут. Что здесь будет нужно?"… Думаю, что эта бабушка меня до сих пор вспоминает незлым тихим словом. Ведь на следующий после нашего разговора день "прилетело" на парковку, неподалеку от места, где мы разговаривали. В соседнем магазине выбило окна. А еще через несколько дней район стал одним из самых "горячих" в столице, в частности, после ракетных обстрелов и ужасных повреждений разных зданий.

Это реальность, которую невозможно осознать. Вечер, ты дома и вроде бы в безопасности. Затем взрыв, после которого ты вдруг начинаешь понимать жителей Японии – страны землетрясений. А потом ты узнаешь, что в эпицентр событий тебе не нужно ехать. Чтобы снять сюжет, достаточно пройти пять минут до соседнего дома. Война рядом – до нее рукой подать. И безопасного места, к сожалению, больше нет.

Какой из сюжетов, которые вы готовили к эфиру за последний месяц, стал для вас самым памятным и почему?

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Сюжет об освобождении одного из сел на Черниговщине. Я был там сразу после боя. Видел десятки, если не сотни, мертвых тел оккупантов. Я эмоциональный человек и умею сопереживать. Я понимал, что это вроде тоже люди — чьи-то родители, сыновья, любимые. Но у меня не было даже намека на жалость, сострадание. Не было даже ярости. Эти мужчины пришли, чтобы убивать и грабить моих соотечественников. И они заслужили то, что получили. И это справедливо.

Что удивило: как раз в этот момент я почувствовал гордость. За свою страну и за наших ребят, которые освобождают село за селом, метр за метром…

Военный корреспондент телеканала "Украина" Алексей Продайвода

А что на войне заставляет улыбнуться?

Чтобы не сломаться, нужно и плакать, и смеяться. Журналист может растрогаться, когда пишет сюжет. Это нормально, это признак человечности. Но смеяться тоже нужно, это разрядка. И она может догнать там, где ее не ждешь.

Однажды мы с оператором ожидали командиров, которые проведут нас на место съемки. И нас попросили помочь перенести парализованную бабушку из одного эвакуационного автобуса в другой. Мы вынесли ее без приключений, но занести в другой автобус почему-то не удавалось. Наконец-то мы справились, но, как говорится, "на характере". Вдруг до нас дошло, почему возникли эти сверхусилия, в чем была наша ошибка. И когда от оператора прозвучало предложение: "Ну что, давай вынесем бабушку и занесем, как следует" — у нас началась истерика.

То есть, юмор войны действительно циничен. Многие шутки связаны с темой смерти. Ты смеешься над мертвым врагом, потому что он получил то, с чем пришел к тебе. Ты реагируешь смехом на жуткие ситуации.

Вообще, по моим наблюдениям, украинцы стали за это время не более жестокими, а скорее жестче. Простой пример: далеко не все раньше спокойно смотрели на кадры ДТП. Теперь гораздо более ужасные снимки мало кого возмущают или пугают.

Вы освещали начало этой войны в Крыму в 2014 году. Как, по-вашему, изменился за 8 лет наш враг?

Враг изменился мало. Главное, что он недооценил, как изменились мы.

Войну развязал путин, но в итоге нас атакует не он, а больное российское общество. И военные – та же часть этого общества. Они так же, как и другие, смотрят телевизор и верят в несуществующие лаборатории, фашистов и мифические угрозы.

Результат мы видим: обыватели цепляются за привычную и удобную для них реальность. Осознать, что их сыновья и мужья совершали в Буче, Гостомеле, Бородянке, сложно. О цивилизационном уровне врагов, их реакции на асфальт в селах и обычную домашнюю технику уже сказано и написано достаточно.

Какой поступок вас поразил?

В какой из дней войны? Потому что о людях, которые поражают, я узнаю каждый день. К примеру, Герой Украины – а я уверен, что этот 23-летний парень получит это звание, посмертно, – спасший 20 пехотинцев. Они пошли в атаку под прикрытием его бронетранспортера. Если бы не он, ребята были бы как на ладони, их бы расстреляли. Он же взял огонь на себя и обезвредил две вражеские "брони". В третью попал тоже, но ее выстрел раздался секундой раньше. Этот выстрел и унес его жизнь.

Всегда поражают эвакуационные истории. Люди бегут и берут с собой самое ценное. И ты видишь, что самое ценное – это не телевизоры или тостеры. Самое ценное – это живые души. Кот за пазухой. Клетка с попугаем или хомячок в руке. Собаки рядом с хозяином или на руках...

Человечность украинцев и наша способность на поступок — это то, что отличает нас от врагов. И это то, что победить невозможно.

Профессиональные табу у военного журналиста остались?

Да. Это табу на панику и все, что с ней связано.

Война – это всегда эмоциональные качели. Есть и победы, и поражения. Все люди живые — устают, отчаиваются, разочаровываются. Я каждый раз перед эфиром спрашиваю себя: "Какая польза от моего сюжета?". Поэтому стараюсь прежде всего освещать то, что приближает нашу победу, несмотря на боль и страх. Показывать людей, преодолевающих сложности, препятствия и трагедии, чтобы эта победа стала реальностью. То есть держать фокус внимания.

Вы сами определились, что сделаете после нашей победы?

Нет. Скорее всего, буду просто работать. Я хочу снимать материалы об отстройке городов. О том, как снова налаживается инфраструктура, логистика, производство… И о людях, создающих мирную жизнь.

Подготовила Татьяна Королюк, "Медиа Группа Украина"