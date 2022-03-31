Агентство ООН по делам беженцев не может связаться со своими сотрудниками в Мариуполе

Агентство ООН по делам беженцев не может связаться с коллегами, которые находятся в Мариуполе. Фото: коллаж "Сегодня"
Агентство ООН по делам беженцев не может связаться с некоторыми из своих сотрудников в Мариуполе, где проходят активные боевые действия.
Об этом сообщил глава агентства Филиппо Гранди, передает CNN.
"Некоторым удалось выбраться. Некоторые в городе, и мы не можем связаться с ними в данный момент. Это мои коллеги", — сказал он.
Ситуация в Мариуполе
- Мариуполь с 3 марта героически защищается от российских оккупантов, которые обстреливают город из всех видов оружия. В результате обстрелов в городе разрушены жилые дома, объекты инфраструктуры, промышленные предприятия. Во что превратился ранее цветущий и развитый город, можно увидеть здесь.
- Ранее сайт "Сегодня" информировал о том, как выживает Мариуполь в блокаде и какие предприятия на востоке продолжают работу.
- Российские оккупанты целенаправленно сбросили несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
- Все оружие, которое российские оккупанты применяли в Мариуполе, является запрещенным. Изначально военные РФ постоянно стреляли из "Градов" и артиллерии, систем "Буратино". Но когда они поняли, что так им не удастся пробить оборону Мариуполя, подняли в воздух авиацию.