Агентство ООН по делам беженцев не может связаться со своими сотрудниками в Мариуполе

Агентство ООН по делам беженцев не может связаться с коллегами, которые находятся в Мариуполе. Фото: коллаж "Сегодня"

Агентство ООН по делам беженцев не может связаться с некоторыми из своих сотрудников в Мариуполе, где проходят активные боевые действия.

Об этом сообщил глава агентства Филиппо Гранди, передает CNN.

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"Некоторым удалось выбраться. Некоторые в городе, и мы не можем связаться с ними в данный момент. Это мои коллеги", — сказал он.

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