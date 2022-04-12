Агент РФ рассказал о планах Кремля на западе Украины: должны были свергнуть власть

СБУ показала допрос агента РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Кремль планировал создать "народные республики" в западных областях Украины. Один из участников группировки начал сотрудничать со следствием и сообщил, что подготовка к свержению конституционного строя Украины началась еще летом 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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"Один из участников группировки пошел на сотрудничество со следствием. Он рассказывает, что группа начала работу по свержению конституционного строя еще летом 2021 года", – говорится в сообщении.

Завербованный агент рассказал, что ему РФ предложила создать "народные власти", члены которых должны быть избраны "из низов" общества.

"То есть делегаты должны выбираться сначала из сел, потом — районные советы, областные советы, а дальше — "республиканские советы". На "республиканском собрании" мы должны принять ряд документов, в том числе и обращение к действующей власти. И если власть не согласится добровольно уйти, то тогда должно быть силовое решение", — сказал коллаборант.

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Для захвата власти группировка должна была завербовать 500 боевиков, желательно из бывших военнослужащих АТО, и снабдить их оружием.

"Эти люди должны были захватить админздания и свергнуть власть. Я встретился с человеком, который был спецназовцем. Она проходил в октябре-ноябре 2021 года. Я его спросил, может ли он найти лиц, которые будут привлечены к захвату власти", — сказал мужчина.

В сообщении отмечается, что воплощение плана должно было совпасть с полномасштабным вторжением РФ в Украину, но благодаря работе СБУ сеть была разоблачена, а ее организатор и ключевые лица задержаны в начале марта в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

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"Один из сообщников признал свою вину и дал показания на организатора", – уточняют в украинской спецслужбе.

СБУ задержала агента РФ, работавшего в Администрации президента Украины

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой задержала мужчину, который являлся агентом Главного управления Генерального штаба России и до 2019 года работал в Администрации президента Украины. Об этом сообщил в интервью "Факты ICTV" председатель СБУ в Харьковской области Роман Дудин.

"Этот человек в свое время до 2019 года работал в тогда еще Администрации президента Украины, занимал определенную должность, а также имел доступ к государственной тайне и информации с ограниченным – я бы назвал даже критическим – уровнем доступа", – заявил Дудин.

Он также отметил, что этот мужчина был задержан на границе территории Харьковской и Донецкой областей. Агент сотрудничал с российскими спецслужбами с 2014 года.

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