80-летнему мужчине отрезали руки на глазах у дочери – Денисова о зверствах оккупантов в Киевской области

Людмила Денисова заявила, что российские военные калечат украинцев. / Фото: РБК-Украина, Коллаж: Сегодня

После освобождения украинскими военными населенных пунктов от российских оккупантов там остаются сотни замученных и искалеченных людей, подвергавшихся страшным пыткам.

Об этом сообщила в Facebook Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Что происходит

"Таково лицо "асвабаждения", пришедшего в Украину. В поселке Макаров в Киевской области 80-летнему мужчине отрезали руки на глазах у дочери. От полученных ран он умер. В Ирпене двадцатилетнюю беременную женщину изнасиловали два рашиста. Она потеряла ребенка", – написала Уполномоченная.

Кроме этого, по ее словам, в Херсонской области 60-летнего мужчину избивали в присутствии дочери – прикладами и палками.

"Во время оккупации сел Ягодное и Лукашевка в Черниговской области российские захватчики обустроили свой штаб в Вознесенской церкви. В ней нашли тела людей, вероятно, местных жителей, которые были расстреляны российскими военными", – заявила Денисова.

Также она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, чтобы они учли эти факты военных преступлений и нарушений прав человека России в Украине.

Напомним, Людмила Денисова заявила, что в Украине с каждым днем войны все больше фиксируется случаев сексуального насилия со стороны российских оккупантов. Изнасилование стало еще одним оружием армии РФ против мирного населения на временно оккупированных территориях.

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