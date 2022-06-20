7 ракетных ударов по Харькову и мощные взрывы в Одессе: главные атаки РФ за ночь (фото) – обновлено

РФ обстреливает территории Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины. Так, захватчики ударили из артиллерии по Днепропетровской области. Также нанесли несколько ракетных ударов по Харькову.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию об областях, где идет война.

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Днепропетровская область

Враг ударил из артиллерии по Криворожскому району. В Великой Костромке сгорел дом. Люди не пострадали.

В Новомосковском районе спасатели вторые сутки продолжают бороться с пожаром, произошедшим из-за ракетной атаки.

В других районах области спокойно.

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Криворожский район снова обстреляли

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Луганская область

Вокруг Лисичанска нанесены три авиаудара, в Северодонецке – бои. Значительные разрушения жилого фонда в Горском, где за 19 июня россияне повредили сразу 19 домов, во Врубовке – семь, в Лисичанске обстреляно несколько административных зданий.

Враг трижды атаковал с воздуха – в районах Белой Горы, Мирной Долины и одного из разрушенных мостов, соединяющих Лисичанск и Северодонецк. Еще раз пострадали поселки Павлоград и Синецкий. Также в Северодонецке под огонь противника попала территория завода "Стеклопластик" и полигон спасателей.

В течение 19 июня из ствольной и реактивной артиллерии обстреляны Лисичанск, Сиротино, Вороново, Боровское, Белая Гора, Устиновка, Мирная Долина, Тошковка, Орехово, Золотое-3, Николаевка, Белогоровка.

РФ обстреляла Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай

Харьков

По предварительной информации, из Белгорода по Харькову выпустили минимум 7 ракет типа "Искандер". Ожидается официальная информация.

Ракетный удар по Харькову

По состоянию на 8:50 утра сообщают о взрывах в Харькове и области. Объявлена воздушная тревога.

Одесса

Ночью была ракетная атака на Белгород-Днестровский район Одесской области, а утром – по самой Одессе.

В обоих случаях ракеты удалось сбить, сообщает оперативное командование "Пивдень".

В то же время были сообщения о столбе дыма в Одессе и поврежденной электроподстанции.

Стреляли из берегового комплекса "Оникс" в Крыму.

Донецк

В Донецке с утра идет обстрел Киевского и Ворошиловского районов города. СМИ пишут, что снаряды падают с интервалом в несколько минут.

Сумская область

20 июня около 6:30 утра россияне со своей территории обстреляли Середино-Будскую громаду. Артиллерийский огонь, 30 приходов.

Ранее мы рассказывали, что Россия выпустила три ракеты в Черниговской области. "Прилеты" зафиксированы в Прилуках, в 150 км от Киева.

Кроме того, ранее Россия также атаковала Черниговскую область ракетами. В ночь на 17 мая россияне ударили по Десне. В РФ заявляли, что удар пришелся на учебный центр ВСУ.