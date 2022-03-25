25 марта собирались домой: СБУ перехватила очередной разговор оккупанта

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Российским оккупантам командование обещало, что они вернутся в Российскую Федерацию 25 марта.

Об этом сообщает в Telegram Служба безопасности Украины, обнародовав перехваченный разговор оккупанта.

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"Надеялись, что выводят"

"Мечты российских захватчиков разбиваются также быстро, как мифы о непобедимой армии "асвабадителей". Так, оккупанты надеялись 25 марта уже вернуться домой. По крайней мере, им это обещали", – отметили в СБУ.

В Службе заявили, что единственная надежда оккупантов на спасение – это попасть под потенциальную ротацию.

"Честно, сегодня уже ехали, надеялись, что нас выводят, но что-то заехали в бандердеревню и стали здесь", – сказал оккупант в перехваченном разговоре.

Среди прочего он также признался, что захватчики просто убегают под постоянным огнем украинских защитников.

"Оккупанты даже недавно оставили своих командиров, потом искали их, но те "скорее всего, попали в плен или погибли". И тут же рассказывает о прапорщике, у которого "поехала крыша", поэтому у него пришлось забрать оружие. Поэтому дезертирство – обычное дело. Часть оккупантов уже сбежала в Крым", – указали в СБУ.

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Напомним, СБУ обнародовала обобщенный портрет рядового российского захватчика. Он обычно имеет только школьное образование, ходит в одних портянках три месяца подряд, а обязательный элемент его "рациона питания" – 1 литр водки.

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