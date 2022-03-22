15 тысяч солдат и 3800 единиц техники: в ВСУ подсчитали потери оккупантов

РФ теряет солдат и технику в боях против ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские защитники за период войны уничтожили почти 3800 единиц техники российских оккупантов. РФ потеряла уже 15 300 человек из личного состава.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Всего с 24 февраля по 22 марта ВСУ уничтожили 3787 единиц техники. В том числе:
- танки ‒ 509;
- боевые бронированные машины ‒ 1556;
- артиллерийские системы – 252;
- РСЗО – 80;
- средства ПВО – 45;
- самолеты – 99;
- вертолеты – 123;
- автомобильная техника – 1000;
- корабли, катера – 3;
- цистерн с ГСМ – 70;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 35;
- специальная техника – 15.
При этом в ВСУ отметили, что количество потерь может быть и больше, ведь подсчитать все не могут из-за боевых действий.
Ситуация в Украине 22 марта
- В Закарпатской области обезвредили группу российских диверсантов во главе с агентом ФСБ РФ. Они готовили покушение на президента Украины Владимира Зеленского и диверсии в столице и других областях.
- В Ахтырском районе Сумской области около 300 солдат отказались воевать против ВСУ и покинули поле боя, несмотря на приказ. Они сбежали вместе с техникой.
- Ассоциация саперов подсчитала, что в Украине нужно разминировать примерно 1/6 часть территории – 82,5 тысяч квадратных километров.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что остановить войну в Украине может только встреча Зеленского и Путина.