15 тысяч солдат и 3800 единиц техники: в ВСУ подсчитали потери оккупантов

РФ теряет солдат и технику в боях против ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские защитники за период войны уничтожили почти 3800 единиц техники российских оккупантов. РФ потеряла уже 15 300 человек из личного состава.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Всего с 24 февраля по 22 марта ВСУ уничтожили 3787 единиц техники. В том числе:

танки ‒ 509;

боевые бронированные машины ‒ 1556;

артиллерийские системы – 252;

РСЗО – 80;

средства ПВО – 45;

самолеты – 99;

вертолеты – 123;

автомобильная техника – 1000;

корабли, катера – 3;

цистерн с ГСМ – 70;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 35;

специальная техника – 15.

При этом в ВСУ отметили, что количество потерь может быть и больше, ведь подсчитать все не могут из-за боевых действий.

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Ситуация в Украине 22 марта