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15 тысяч солдат и 3800 единиц техники: в ВСУ подсчитали потери оккупантов

22 марта, 11:30
Украинские бойцы продолжают отбивать атаки противника и уничтожают вражескую военную технику – в Генштабе рассказали, сколько уже потеряла РФ

РФ теряет солдат и технику в боях против ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские защитники за период войны уничтожили почти 3800 единиц техники российских оккупантов. РФ потеряла уже 15 300 человек из личного состава.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Всего с 24 февраля по 22 марта ВСУ уничтожили 3787 единиц техники. В том числе:

  • танки ‒ 509;
  • боевые бронированные машины ‒ 1556;
  • артиллерийские системы – 252;
  • РСЗО – 80;
  • средства ПВО – 45;
  • самолеты – 99;
  • вертолеты – 123;
  • автомобильная техника – 1000;
  • корабли, катера – 3;
  • цистерн с ГСМ – 70;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 35;
  • специальная техника – 15.

При этом в ВСУ отметили, что количество потерь может быть и больше, ведь подсчитать все не могут из-за боевых действий.

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Ситуация в Украине 22 марта